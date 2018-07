Stanisław Jan Majewski - Powstaniec Warszawski - ma jedno, proste marzenie. Możecie pomóc je spełnić

Pamięć i obecność - to dwie rzeczy, które nie wymagają wielkiego wysiłku, ale mają wielką siłę. Pamięć jest przedłużeniem obecności, gdy tej drugiej zabraknie. Stanisław Jan Majewski jest Powstańcem Warszawskim i jego największym marzeniem jest, abyśmy 1 sierpnia z nim byli i pamiętali o tych, których już zabrakło.

Powstaniec Warszawski Stanisław Jan Majewski marzy o tym, aby w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego ludzie pokazali mu, że jeszcze pamiętają o tym wydarzeniu. Pan Stanisław chciałby, żeby 1 sierpnia o godzinie 10 rano na Skwerze Pamięci Batalionu AK “Zaremba-Piorun (w Śródmieściu, między ulicami Wspólną, Poznańską i św. Barbary) w Warszawie zebrało się jak najwięcej osób. Marzy, by warszawiacy porozmawiali z nim i jego braćmi broni - usłyszeli świadectwa uczestników Powstania po to, by pamięć o tym wydarzeniu była żywa. Aby ten zryw wojskowy z biegiem czasu nie został wyłącznie zbiorem dat i liczb, tylko historią - mimo że tragiczną - konkretnych ludzi, wplecioną w konkretne życiorysy, mającą swoje twarze.