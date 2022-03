Startuje Klimatyczna Wiosna Konesera, czyli kilkadziesiąt bezpłatnych ekowydarzeń w Centrum Praskim Koneser

Od słów warto również przejść do czynów – i Centrum Praskie Koneser doskonale to rozumie. Dlatego właśnie w Centrum Twórczym Przerób-My już 23 marca (godz. 17.00) rusza cykl Warsztatów Ekokreatywnych. Na pierwszy ogień "Same Fusy" w Centrum Twórczym Przerób-My. Brzmi enigmatycznie? Nic bardziej mylnego. Podczas zajęć będzie można dowiedzieć się, co zrobić z fusami z kawy i herbaty. Uczestnicy na własne oczy zobaczą, jak wykorzystać pozostałości po aromatycznych naparach do produkcji kosmetyków czy uprawy roślin. Obowiązują zapisy (szczegóły w mediach społecznościowych Konesera i na stronie internetowej: koneser.eu). A kto nie zdąży, nic straconego – dogrywka 18 maja (godz. 17.00). Oprócz tego, w ramach serii Warsztatów Ekokreatywnych: