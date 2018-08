Stłuczka ks. Lemańskiego. "Co się śmiejesz? Nie wstyd ci?"

Na warszawskim moście Łazienkowskim doszło do stłuczki autobusu i samochodu osobowego. Auto prowadził ks. Lemański. Prawdopodobnie nikomu nic się nie stało, ale pasażerowie nie byli sytuacją zachwyceni. Jeden z nich opisał nam to zdarzenie na platformie dziejesie.wp.pl.

"Co się śmiejesz? Nie wstyd ci?” - usłyszał od jednego z pasażerów autobusu 523 ks. Wojciech Lemański. To on, jak twierdzi czytelnik WP, ok. godz. 17:20 zjeżdżał z drogowego ślimaka od strony ul. Czerniakowskiej. Gdy wjechał na most Łazienkowski, doszło do stłuczki z autobusem nr 523. Zdaniem naszego rozmówcy zawinił duchowny.