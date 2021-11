Stołeczne cmentarze. Warszawiacy odwiedzali groby bliskich i zasłużonych

Warszawiacy wspominali nie tylko tych znanych mieszkańców miasta, którzy odeszli w tym roku. Zaduszki 2021 roku to okazja, by przypomieć sobie o tych, których pożegnaliśmy w minionym roku. Odeszli znani aktorzy - Krzysztof Kowalewski, Wiesław Gołas i Bronisław Cieślak. Kilka dni temu obiegła Polskę wiadomość o śmierci Krzysztofa Kiersznowskiego, znanego jako odtwórca roli Wąskiego. We wrześniu zmarł słynny warszawiak Tomasz Knapik, którego głos znał każdy Polak. Pamięć o znanym lektorze przetrwa długo; będzie wciąż zawiadamiał o przystankach w stołecznej komunikacji.