Stołeczne Targi Rzemiosła. Dotknąć, powąchać, spróbować

– Wiele osób będzie pewnie szukać prezentów świątecznych. My chcemy pomóc im znaleźć nie te odtwórcze, ale wytwórcze – oryginalne, pomysłowe i solidne. Jesteśmy za tym, żeby kupować mądrze, rzeczy dobrej jakości, które będą służyć przez lata. Wiemy, że wystawcy, których zapraszamy na targi, wyznają te same idee, co my. Możemy za nich ręczyć. Ale nie jesteśmy i nie chcemy być świątecznym kiermaszem. Marzy nam się, żeby odwiedzający targi zachwycili się rękodziełem tak samo, jak my, żeby chcieli dowiedzieć się o nim więcej, żeby zaciekawili się jego historią. Żeby złapali tę samą zabawkę na rękodzieło i rzemiosło, co my – mówi Leszczyński.