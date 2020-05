Stolica stawia na naturę. Ratusz organizuje konkurs "Warszawa w kwiatach i zieleni"

Wielu z nas pandemia koronawirusa i obowiązkowa w związku z tym narodowa kwarantanna , skłoniła do odkrywania nowych zdolności oraz zainteresowań. Długie tygodnie spędzane w domu , który przestał pełnić funkcje tylko miejsca do wypoczynku, ale stał się zarówno biurem oraz szkołą, wymogły konieczność szukania alternatyw i różnych sposób urozmaicania przestrzeni wokół siebie.

Pomogła natura i zieleń

Okazało się, że dla wielu mieszkańców Warszawy ukwiecenie swojego okna, posadzenie nowych roślin i tym samym zazielenienie balkonu, to nowy sposób na relaks i szukanie harmonii w obecnej sytuacji.

Urząd Miasta informuje, że teraz wszystkie balkony i ogródki można zgłosić do udziału w 37. Konkursie "Warszawa w kwiatach i zieleni". Zgłoszenia można nadsyłać do 3 lipca. W tym roku pojawią się też nowe kategorie konkursu. Natura w stołecznych oknach i na balkonach walczy o miano najpiękniejszej już od lat 70. To wszystko dzięki inicjatywie Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.