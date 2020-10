Strajk kobiet. Flagi na autobusach. Kierowca komentuje polecenie Trzaskowskiego

Kierowca podkreślił jednocześnie, że mimo iż wziął flagi, to nie wywiesi ich na autobusie, ponieważ nie zgadza się z decyzją prezydenta miasta. "Po pierwsze dlatego, że jestem przekonany, że barwy narodowe powinny jednoczyć, a nie dzielić. Czy w związku z tym, że postanowił Pan oflagować autobusy w geście poparcia dla protestujących kobiet, powinienem każdego pasażera pytać o zdanie w tej kwestii?" - zapytał pan Mariusz, zwracając się do Trzaskowskiego.

Strajk kobiet. Warszawa. Oflagowane tramwaje i autobusy. Kierowca zabrał głos

Mężczyzna dodał również, że ma odmienne zdanie w tej sprawie. "Uważam, że to miasto nie należy do Pana. Podobnie jak spółki finansowane z jego budżetu. Dlatego twierdzę, że jeśli ma Pan ochotę na środkach transportu publicznego demonstrować swój prywatny światopogląd, powinien się Pan zwrócić do działu reklamy u danego przewoźnika i zapłacić za to z własnych środków" - napisał, dodając, że Trzaskowski może również oflagować swoje prywatne auto.