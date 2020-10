Strajk Kobiet. Robert Bąkiewicz zabiera głos przed marszem "Na Warszawę"

Robert Bąkiewicz prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości zwrócił się z apelem do warszawiaków. "Jutro agresywna lewica robi najazd na stolicę. Duże prawdopodobieństwo, że znów dojdzie do niszczenia kościołów i pomników. Nie można im na to pozwolić, dlatego proszę o mobilizację" – napisał.

Strajk Kobiet. Robert Bąkiewicz w czasie konferencji prasowej (East News)