Strajk Kobiet. Warszawski neon "siatkarki" z błyskawicą

Neon "siatkarki" znajduje się przy placu Konstytucji od 1961 roku. W 2006 r. został po raz pierwszy odrestaurowany, dzięki staraniom artystki Pauliny Ołowskiej i prywatnej Fundacji Galerii Foksal. Po 12 latach doszło do kolejnej renowacji.

Teraz "siatkarka" zyskała błyskawicę Strajku Kobiet. Według Portalu Warszawskiego stało się to nielegalnie. Sprawa ma zostać zgłoszona do mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, bo budynek jest wpisany do rejestru.