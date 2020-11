Strajk Kobiet. Zawrzało na placu Powstańców Warszawy, interweniowała policja

Strajk Kobiet. Pałki teleskopowe i gaz łzawiący. Zamieszki na placu Powstańców Warszawy

Środowa demonstracja i przemarsz uczestników zgromadzenia zakończył się na placu Powstańców Warszawy. Tam doszło do starć z policją, służby użyły gazu.

Przypominamy, że środowy protest był jednym z wielu, które przetoczyły się w ostatnich tygodniach przez stołeczne ulice. Jest to odpowiedź na orzeczenie Trybunał Konstytucyjny, który w czwartek 22 października uznał, że aborcja w przypadku upośledzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby jest niezgodna z obowiązującą konstytucją. Decyzja ta dotyczy m.in. przerywania ciąży w momencie wykrycia zespołu Downa u dziecka, co do tej pory było w Polsce dozwolone.