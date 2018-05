"Straszą zwierzaki i niszczą wybiegi". Tak dzieci zachowują się w zoo

Warszawski ogród zoologiczny na Facebooku udostępnił nagranie z udziałem dzieci. - ZOObaczcie filmik pokazujący, jak niektórzy nasi goście potrafią się zachowywać w ZOO - czytamy w sieci.

- Warszawskie Zoo, problem w tym, że sami z tym nic nie robicie - macie słabą ochronę (ujrzeć gdzieś na trasie zwiedzania strażnika to cud), a nawet jeśli sie komuś z pracowników zoo o tym powie, to co taki pracownik, czy strażnik może zrobić skoro nie macie w regulaminie zawartych ani kar, ani nawet wyprowadzenia z ogrodu za takie zachowanie? Od lat staracie sie w dużej mierze tę odpowiedzialność za utrzymanie porządku wśród zwiedzających zrzucić na innych zwiedzających - No i co to da? Będąca u Was rodzina z dwójką dzieci karmiła czarne łabędzie chlebem - zwróciłem uwagę i od tatusia usłyszałem kulturalne "spie..alaj". Zainwestujcie w końcu w kamery i/lub ochronę i weźcie odpowiedzialność za te zwierzęta, które macie pod opieką. Zwiedzający oczywiście niech reagują, ale nie oczekujcie, że ktoś będzie walczył z nimi - pisze pan Wiktor.