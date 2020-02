Straż Miejska dwukrotnie pomogła tej samej osobie. Uratowano jej życie

W Warszawie widać ich piesze patrole, samochody oznakowane nazwą służby lub ich żółte obręcze na kołach samochodów nieprawidłowo (oględnie mówiąc) zaparkowanych. Ale Straż Miejska pomaga nie tylko na ulicach stolicy.

Jak dokładnie wyglądał ten wieczór? Straż Miejska relacjonuje, że po godz. 22:00 do dyżurnego V Oddziału Terenowego przy ul. Szegedyńskiej zgłosił się mężczyzna i poinformował, ze na klatce sąsiedniego bloku chce się powiesić młody człowiek.

Funkcjonariusz natychmiast zaczął działać i poszedł do budynku mieszkalnego, o którym poinformowano w zgłoszeniu. Na klatce zauważył mężczyznę w wieku ok. 35 lat, który miał na szyi pętlę ze sznura, a drugi jej koniec przywiązywał do samozamykacza drzwi wejściowych.