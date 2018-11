Strzały i pościg na Targówku. Mężczyzna usłyszał zarzuty

Marek R. usłyszał trzy zarzuty. Sąd zadecydował wobec niego o tymczasowym areszcie. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli, a potem próbował przejechać policjanta, który stanął mu na drodze.

Prokuratura przedstawiła 39-latkowi zarzut czynnej napaści na policjanta, kradzieży z włamaniem hondy wartej 78 tys. złotych w warunkach recydywy i złamanie sądowego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, który obowiązywał go do 2019 roku. Grozi mu kolejne kilka lat w zakładzie karnym.

Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 20.00. Kiedy strażnicy patrolowali ulicę Suwalską, zauważyli pod jednym z bloków zaparkowany samochód, w którym pulsująco zapalają się światła mijania - w ten sposób uaktywnia się alarm. 39-latek, który siedział w pojeździe na polecenia strażników nie zareagował, tylko po chwili uruchomił samochód i odjechał z zablokowanymi tylnymi kołami.

Do pościgu dołączył patrol policji. Próbowali wspólnymi siłami zatrzymać auto, ale kierujący nadal nie reagował, próbując potrącić funkcjonariusza. Policjanci w obronie oddali strzały ostrzegawcze w powietrze, a gdy i na to nie było reakcji kierowcy, strzelili w opony. Jednak i to nie przyniosło skutku.