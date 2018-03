Studenci wyjdą na ulice Warszawy. "Walczmy o autonomię ciała"

Protest przeciwko zaostrzaniu ustawy antyaborcyjnej odbędzie się przed bramą główną Uniwersytetu Warszawskiego na Krakowskim Przedmieściu. - Wzywamy do ogólnej mobilizacji - apelują członkowie Studenckiego Komitetu Antyfaszystowskiego.

Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka pozytywnie zaopiniowała projekt "Zatrzymaj Aborcję". Tym samym, pod koniec tego tygodnia trafi on do agendy sejmowej, gdzie będzie głosowany. „Polska może stać się drugim w Europie krajem z najbardziej opresyjnym prawem antyaborcyjnym. Chcemy pokazać, że nie wyrażamy zgody na wprowadzanie do porządku prawnego ustaw sprzecznych z nauką i podstawowymi prawami człowieka” – czytamy na stronie wydarzenia.