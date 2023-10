Subskrypcje dla posiadaczy Xbox, PlayStation i Nintendo. Ile kosztują i co dają?

Konsola PS5 DIGITAL ED.C umożliwia grę tylko w tytuły zakupione w oficjalnym sklepie PlayStation Store, dlatego wprowadzone niedawno opcje abonamentów PlayStation Plus powinny was zainteresować. Podstawowy pakiet Essential to darmowe gry co miesiąc, dostęp do gry multiplayer, a także wyjątkowe zniżki i możliwość zapisywania stanu gry w chmurze. Za miesiąc trzeba zapłacić 37 zł, opcja na 3 miesiące to koszt 100 zł, a całoroczna subskrypcja kosztuje 295 zł. Kolejny poziom to PlayStation Plus Extra, gdzie zyskujecie dostęp do aktualizowanej na bieżąco biblioteki gier oraz usługi Ubisoft+ Classics. Miesięczny abonament to koszt 58 zł, za 3 miesiące trzeba zapłacić 165 zł, a za rok – 520 zł. Najbogatsza wersja to Premium, gdzie oprócz wyżej wymienionych korzyści możecie grać w gry z katalogu klasyków, a także w wersje próbne. PalyStation Plus Premium daje również dostęp do PS Remote Play, a więc można grać w ulubione tytuły na kompatybilnym smartfonie, tablecie lub komputerze. Koszt wersji Premium to 70 zł za miesiąc, 200 zł za 3 miesiące i 630 zł za 12 miesięcy.