SuperThings w Centrum Janki to doskonała okazja, by spędzić czas w gronie rodziny, łącząc zakupy z mnóstwem atrakcji dla swoich latorośli. Okazja do zdobycia atrakcyjnych zabawek i szeroki wybór rozrywek dla maluchów to powody, dla których warto w tych dniach odwiedzić Centrum i zanurzyć się w kolorowym świecie pełnym niespodzianek.