Światełko do Nieba bez fajerwerków? Warszawski ratusz będzie namawiał WOŚP

W Sylwestra #WarszawaNieStrzela - ogłosił wczoraj prezydent miasta Rafał Trzaskowski. Niespełna dwa tygodnie później m.in. w stolicy odbędzie się 27. Finał WOŚP. Ratusz przyznaje w rozmowie z WP, że będzie namawiać organizatorów, by zrezygnowali z fajerwerków w trakcie Światełka do Nieba.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Światełko do Nieba to punkt kulminacyjny każdego Finału WOŚP. (PAP, Fot: Bartłomiej Zborowski)

O tym, że Warszawa rezygnuje z fajerwerków na miejskiej imprezie sylwestrowej, Rafał Trzaskowski poinformował w środę wieczorem na Twitterze.

"Potwierdzam - w tym roku w Sylwestra #WarszawaNieStrzela. Podczas imprezy sylwestrowej organizowanej przez Warszawę nie będzie pokazu głośnych fajerwerków. Bąbel wygląda na zadowolonego" - napisał prezydent stolicy. Do tweeta dołączył zdjęcie ze swoim psem i z synem.

- My jako miasto na pewno już rezygnujemy z fajerwerków, bo są szkodliwe zarówno dla zwierząt jak i dla ludzi - mówi WP Magdalena Łań z Wydziału Prasowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. I dodaje, że przygotowywany jest "inny pokaz", którego szczegóły "na razie trzymamy w tajemnicy". Z informacji dziennikarza "Rzeczpospolitej" wynika, że najprawdopodobniej o północy Warszawa "postawi na lasery".

Miasto będzie też zachęcać do tego, by mieszkańcy Warszawy zrezygnowali z odpalania swoich prywatnych fajerwerków i petard. - Dobrze by było, żeby Warszawiacy też podjęli tę akcję, że już od tego roku fajerwerków nie strzelamy - mówi rzecznik prasowy.

Ratusz będzie namawiał WOŚP

Niespełna dwa tygodnie po Sylwestrze Warszawę czeka 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Co roku punktem kulminacyjnym imprezy w wielu miastach jest tradycyjne Światełko do Nieba, czyli pokaz fajerwerków.

Rzeczniczka warszawskiego ratusza pytana, czy miasto będzie namawiać WOŚP, żeby zrezygnowało z fajerwerków podczas tegorocznego Światełka do Nieba w Warszawie odpowiada, że tak. - Zobaczymy teraz, jaka będzie decyzja WOŚP, bo to ich impreza i to oni strzelają. Na pewno skontaktujemy się z nimi i podejmiemy taką rozmowę, zobaczymy jaki będzie efekt - mówi Magdalena Łań.

"Jeżeli będzie zakaz, rozważymy to"

- O decyzji prezydenta Rafała Trzaskowskiego dowiedzieliśmy się dzisiaj - mówi nam Krzysztof Dobies rzecznik prasowy WOŚP.

Pytany, czy WOŚP zrezygnuje z fajerwerków podczas Światełka do Nieba odpowiada: - Trudno zadeklarować to w tej chwili. W planie mamy 4-minutowe widowisko pirotechniczne, które jest wplecione w logikę finału Wielkiej Orkiestry. Nie można tego porównać do wielogodzinnej kanonady, jaka się zazwyczaj odbywa w Sylwestra. Jeżeli będzie zakaz ze strony miasta stosowania fajerwerków w Sylwestra, to zmieni postać rzeczy i rozważymy to ponownie - powiedział Wirtualnej Polsce Krzysztof Dobies, rzecznik prasowy WOŚP.

- Można zrobić laserowe Światełko do Nieba - komentuje Karolina Korwin Piotrowska, która wspiera WOŚP, ale jednocześnie walczy o prawa zwierząt. - Można zrobić fajny pokaz laserów, bo ludzie mają świadomość, że to będzie na plus. To decyzja Jurka Owsiaka, ale byłoby fajnie, gdyby przemyśleli sprawę i poszli za ciosem. Jak Warszawa zrobi fajne lasery na Sylwestra, to oni mogą zrobić na Finale WOŚP - dodaje w rozmowie z WP.

Już w ubiegłym roku kilka miast zdecydowało się zrezygnować z fajerwerków na Sylwestra. Bez petard świętowały m.in. Białystok, Sosnowiec, Zakopane, Kraków, Wrocław, i Poznań.

Zobacz także: Kokaina w polskich sklepach. Kasjerki zdradzają kulisy