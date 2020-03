Świecące ścieżki rowerowe w Warszawie? Projekt robi wrażenie

Migoczące w nocy, świecące ścieżki rowerowe w Warszawie? Są już w Holandii i pod Lidzbarkiem Warmińskim. Teraz mają szansę powstać na Białołęce w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2021.

Ścieżka jak przeniesiona z obrazów Van Gogha w Warszawie? To całkiem możliwe. Taki projekt wpłynął w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2021. Stoją za nim Filip Pelc i Kamil Białokos. Pomysłodawcy chcieliby, by ścieżki powstały na ul.Piwoniowej i ul. Polnych Kwiatów na Białołęce. Według nich ścieżka poprawi bezpieczeństwo rowerzystów po zmroku. Szacunkowy koszt pomysłu to 250 tys. zł.