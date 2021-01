Święto Trzech Króli. Kardynał Kazimierz Nycz: "Trzeba usiąść wspólnie do stołu, rozwiązywać problemy"

6 stycznia to w Kościele katolickim uroczystość Objawienia Pańskiego. To dla katolików, tuż po Bożym Narodzeniu i Zmartwychwstaniu Pańskim, jedna z ważniejszych kościelnych uroczystości, niosących refleksję na temat wiary i wspólnoty.

"Jesteśmy podzieleni między duchownymi a świeckimi, podzieleni w obrębie Kościoła, jego poszczególnych grup. Próbujemy się nawzajem oceniać, ekskomunikować, tak jakby to było najważniejszą misją i zadaniem Kościoła" - powiedział hierarcha.

Zaapelował o to, by każdy wierzący próbował niwelować te podziały w swoim otoczeniu. "Powinniśmy ze sobą rozmawiać, ale nie poprzez deklaracje czy oświadczenia. Trzeba usiąść wspólnie do stołu, żeby razem rozwiązywać problemy, które przynosi współczesność i czuć się za te rozwiązania odpowiedzialnym" - powiedział kardynał Nycz.