Szczury w Warszawie. Prawdziwa plaga. Mieszkańcy przerażeni

Warszawiacy alarmują, że szczury opanowały kolejne miejsce w stolicy. Po pladze na Gocławiu i Wilanowie przyszedł czas na Ochotę. Mieszkańcy mają dość.

Mieszkańcy mówią o watahach gryzoni, które biegają po podwórkach, klatkach schodowych, a nawet wchodzą do mieszkań.

Mieszkanka bloku przy Gorlickiej natknęła się na szczura w łazience. Udało się jej go złapać, po czym wsadziła zwierzę do pudełka i zaniosła do biura administratorce bloku. Podobne historie opowiadają mieszkańcy Lelechowskiej.