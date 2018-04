"Szturmowcy" protestują przeciwko pracownikom z Ukrainy. Rozwiesili plakaty

Członkowie nacjonalistycznej organizacji Szturmowcy zorganizowali akcję przeciwko zatrudnianiu pracowników ze wschodu. Rozwiesili nielegalnie kilkadziesiąt plakatów w Żyrardowie i pochwalili się tym na stronie internetowej.



Dalej członkowie organizacji wyjaśniają: "Firma Labor masowo sprowadza pracowników z Ukrainy, Bangladeszu, Uzbekistanu czy Mołdawii. Przez ściąganie do Polski imigrantów zarobkowych nasze pensje maleją, a miejsca pracy zajmują obcokrajowcy! Nie wyrażaj na to zgody! Zaprotestuj!".

"Szturmowcy" to organizacja nacjonalistyczna, która powstała w ramach ruchu narodowo-radykalnego. Piszą o sobie: „Opowiadamy się za braterstwem wszystkich Białych Narodów Europy. Obecnie kontynent nasz stoi wobec zagrożenia multikulturalizmu i najazdu ludności obcej kulturowo, narodowo i rasowo. Liberalizm to trucizna. Odrzucamy liberalizm w każdej postaci – ekonomicznej, społecznej, politycznej, kulturowej. To trucizna lana w serca Polaków i Europejczyków, która prowadzić może jedynie do zniszczenia naszego domu".