Tani smartfon z dobrym aparatem? Zobacz, jakie modele warto wybrać

Zdjęcia jak malarskie płótna

Aparaty w telefonach realme dosłownie "malują" rzeczywistość. To nie przesada – ujęcia zrobione za pomocą modelu realme 11 Pro+ mają nie tylko piękną kolorystykę, ale poszczególne detale na fotografii przypominają pociągnięcia akwarelą. Ten artystyczny efekt można oczywiście dostosować do swoich indywidualnych preferencji, jednak już w tym najprostszym, podstawowym trybie zrobimy naprawdę piękne, jakościowe fotki. Za tym sukcesem stoi aparat 200 MP, jasny obiektyw f/1.7, a także 8-megapikselowy obiektyw ultraszerokokątny. Jak na średniaka, to naprawdę imponujące parametry. Nawet zdjęcia robione po zmroku są bardzo wyraziste i mają odpowiedni kontrast, co jest najlepszym potwierdzeniem, że realme 11 Pro+ zdaje egzamin nawet w trudnych warunkach.