Tarcza antykryzysowa. Kultura woła o pomoc w walce ze skutkami koronawirusa

Działająca przy prezydencie Warszawy, Społeczna Rada Kultury wraz z tożsamymi instytucjami z innych miast zaapelowała do ministrów rozwoju i kultury o wsparcie antykryzysowe dla sektora kulturalnego. W apelu znalazło się również wezwanie do równego podziału środków między samorządowe i rządowe instytucje zajmujące się kulturą. Rada zwróciła również uwagę na konieczność wsparcia artystów niezależnych poprzez np. zbudowanie systemu stypendialnego. Członkowie SRK wzywają do, jak najszybszego, wcielenia w życie "Ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego", powstałej w ramach Ogólnopolskich Konferencji Kultury.