Tłusty czwartek 2020. Najciekawsze pączki w Warszawie: śledź, kaszanka...

Z bekonem, śledziem i kaszanką. Izraelskie i włoskie. Pączki – nie oznaczają już tylko różanej marmolady. Te w stolicy zaskakują nadzieniem, kształtem i formą. Przygotowaliśmy dla was zestawienie „najciekawszych pączków” na tłusty czwartek w Warszawie.

The Cool Cat

To najbardziej egzotyczne połączenie w naszym zestawieniu. Poznajcie "Pączkoburgera”. Zamknijcie oczy. Bierzecie do ręki ociekającego lukrem pączka. Kroicie go na pół, a do środka wkładacie szarpaną wołowinę, kimchi i chrupiący bekon. Całość polewacie sosem serowym. Teraz otwórzcie oczy. To nie sen. Tego "pączusia” trzeba spróbować.