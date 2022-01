To nie błąd. Pawie 1000 proc. podwyżki cen gazu w Warszawie

"Jednocześnie PGE przygotowuje się do wprowadzenia tarczy antyinflacyjnej, która zakłada m.in. zwolnienie gospodarstw domowych z akcyzy na energię do końca maja 2022 r., a także obniżenie stawki VAT na dostawy energii elektrycznej z 23 proc. do 5 proc. do końca marca 2022 r. Dzięki takiej osłonie antyinflacyjnej Klienci PGE w pierwszym kwartale 2022 r. odnotują średni wzrost brutto na rachunkach o ok. 6 zł miesięcznie zamiast 21 zł" - czytamy w komunikacie spółki.