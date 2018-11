To się nazywa miłość od pierwszego wejrzenia. Mężczyzna szuka kobiety w każdy piątek

Na jednym z drzew zawisło ogłoszenie. Czytamy, że mężczyzna szuka kobiety, którą spotkał w komunikacji miejskiej i chyba szaleńczo się zauroczył. Nawet miasto Warszawa zaangażowało się w poszukiwania.

Z ogłoszenia dowiadujemy się, że dwa tygodnie temu o godzinie 14.00 wsiadł z jedną z pasażerek do tramwaju, a następnie z tą samą kobietą do autobusu. Jak widać bardzo utkwiła mu w głowie, bo jest zdeterminowany i chętny do czekania w każdy piątek na tym samym przystanku, którym się spotkali.