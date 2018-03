Tor łyżwiarski na Stegnach nie dostanie od rządu 60 mln złotych na modernizację. "Dacie sobie radę sami"

Ratusz po raz trzeci poprosił Ministerstwo Sportu i Turystyki o dofinansowanie na renowację toru łyżwiarskiego. Miasto dostało jasną odpowiedź od ministerstwa, że nie dostanie pieniędzy. - Witold Bańska ponad dwa lata zwodził sportowców, dzieci i młodzież warszawską - informuje wiceprezydenty miasta.

Projekt modernizacji terenu został zatwierdzony już trzy lata temu, a wygasa jesienią tego roku. Związku z tym wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska zwróciła się po raz kolejny o dofinansowanie do MSiT. - To bardzo potrzebna inwestycja. Najważniejsze, że modernizacja pozwoli na całoroczne wykorzystanie toru zarówno przez warszawskie dzieci i młodzież, jak i dorosłych uprawiających sport rekreacyjnie. Jednocześnie z zadaszonego obiektu będą mogli korzystać również sportowcy zawodowi - mówiła kilka miesięcy temu Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy, cytowana przez gov.pl.

- Ostatnie podejście do modernizacji toru łyżwiarskiego Stegny. Wszystko w rękach Ministra Sportu - napisała na Twitterze Kaznowska, potwierdzając przygotowanie zadania inwestycyjnego do realizacji. Na odpowiedź Witolda Bańki, ministra sportu i turystyki, nie trzeba było długo czekać.

Chociaż oficjalnej odpowiedzi ministerstwa sportu na wniosek ratusza jeszcze nie ma, ale Witold Bańka na Twitterze już zaznaczył, że raczej z dofinansowaniem muszą się pożegnać. - Pani prezydent mnie przecenia. Ok. 3 mld 139 mln to budżet Warszawy na inwestycje, 6 razy więcej niż budżet MSiT na dofinansowanie inwestycji sportowych w całej Polsce. Arena Lodowa w Tomaszowie Mazowieckim - 50 mln, wybudowana w 14 miesięcy. Dacie sobie radę sami - czytamy we wpisie.