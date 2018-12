Tragedia na sali zabaw. Spod drzwi wystawała rączka dziecka

Nadal trwa ustalanie przyczyn śmierci Tomasza M. i jego syna Artura. Mężczyzna uśpił czujność kuratora i wykorzystał moment. Nieoficjalnie mówi się, że mężczyzna otruł siebie i dziecko.

Do tragedii doszło w niedzielę wieczorem w sali zabaw na warszawskim Bemowie. Był w niej Tomasz M. z córką Kornelią oraz synem Arturem. Towarzyszył im kurator, bo m.in. mężczyzna kilka razy porwał chłopca.

W pewnym momencie Tomasz M. miał poprosić kuratora o popilnowanie córki. A on z synem poszedł do toalety. Następnie osoby stojące przed toaletą miały zobaczyć, że spod drzwi wystaje rączka dziecka. Na miejsce wezwano obsługę obiektu. Do łazienki przyszedł też kurator, który zorientował się, że Tomasz M. zbyt długo nie wraca z synem.