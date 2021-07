Tragedia w Ząbkach. Nowe informacje ws. ataku w warzywniaku

21 stycznia Ryszard R. został zatrzymany. - W tym przypadku mówimy o ogromnym zaskoczeniu osoby zatrzymanej. Nie spodziewała się policjantów. Świadczy o tym to, że przygotowywała się do wyjazdu, który miał nastąpić wczoraj. Ta osoba udawała się do jednego z krajów skandynawskich - mówił wówczas rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak.