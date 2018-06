Tragiczny wypadek w Warszawie. Kierowca potrącił 91-latkę na pasach

Do niebezpiecznego wypadku doszło na ulicy Roentgena na warszawskim Ursynowie. Nie żyje kobieta, która została potrącona na przejściu dla pieszych.

To jednak nie wszystko. Jak donosi stołeczna "Gazeta Wyborcza", na jezdni, gdzie doszło do wypadku, widać ślad hamowania o długości ok. 35 metrów. Wszystko wskazuje na to, że samochód, który potrącił staruszkę poruszał się z niedozwoloną prędkością ok. 80 km/h.