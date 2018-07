Tramwaje dojadą na Zachodni. Pod stacją powstanie najdłuższa sieć tuneli tramwajowych w Polsce

We wtorek Polskie Linie Kolejowe z Tramwajami Warszawskimi podpisali porozumienie w sprawie budowy trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego. Pod stacją powstanie podziemny przystanek i najdłuższa sieć tuneli tramwajowych w Polsce.

Trasa tramwajowa do dworca Warszawa Zachodnia pobiegnie od ul. Grójeckiej wzdłuż ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Natomiast w okolicach Parku Zachodniego tramwaje wjadą do tunelu, którym dotrą do podziemnego przystanku Dworzec Zachodni, który zostanie zbudowany na głębokości niemal 15 metrów poniżej poziomu torów kolejowych. Przystanki tramwajowe i perony kolejowe będą połączone ruchomymi schodami i windami, a pasażerowie nie będą musieli wychodzić na zewnątrz żeby przesiąść się z tramwaju do pociągu.