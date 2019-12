Trwa walka z czasem 15-miesięcznego Kacpra. "Świat runął jak domek z kart"

- Życie Kacpra wyceniono na miliony. Apelujemy o pomoc - piszą rodzice chłopca z Warszawy. Trwa zbiórka na leczenie Kacpra, u którego zdiagnozowano rdzeniowy zanik mięśniowy.

Rodzice chłopca zwracają się o pomoc do każdej osoby, która może w ten sposób udzielić im wsparcia.

Rdzeniowy zanik mięśni typ 2, czyli SMA, to choroba, która sprawia, że mięśnie odmawiają posłuszeństwa, powoli zanikają i w końcu doprowadzają do najgorszego, czyli do śmierci.