Trzaskowski: miasto kupi część sprzętu dla szpitali

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zadeklarował na konferencji prasowej w poniedziałek, że miasto zakupi część sprzętu potrzebnego dla szpitali. Zapowiedział, że analizowane są możliwości pomocy dla przedsiębiorców. W kwestii opłat za parkowanie miasto na razie nie przewiduje zmian.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski na konferencji prasowej w poniedziałek podkreślił, że w obliczu zagrożenia koronawirusem najważniejsze jest ograniczenie kontaktów społecznych. „Te dwa tygodnie, przez które nie działają szkoły, placówki kulturalne czy sportowe służą temu, żeby zostać w domu i starać się kontakty społeczne ograniczyć. Jeżeli uda się to w sposób skuteczny zrobić, będziemy w stanie spłaszczyć narastające zachorowania na koronawirusa” - mówił.

Trzaskowski podziękował przy tym warszawiakom i zaznaczył, że na ulicach miasta widać, że olbrzymia większość mieszkańców zastosowała się do apeli.

Miasto zakupi sprzęt do szpitali

„Wszystkie swoje potrzeby zgłaszamy do rządu i wojewody już od wielu dni. Jeżeli chodzi szczególne o potrzeby szpitali miejskich, liczymy że współpraca będzie się układała bardzo dobrze”– powiedział prezydent. Podkreślił, że liczy na to, że przyspieszą prace ze strony rządu zaopatrywania warszawskich szpitali w konieczny sprzęt, zwłaszcza ochrony osobistej.

„Podjęliśmy sami wysiłki, żeby dokupić ten sprzęt, który jest konieczny. Z naszych analiz wynika, że w Warszawie dobrze byłoby zapewnić kolejnych 30 stanowisk, które posłużyłby właśnie sytuacji kryzysowej, intensywnej opieki nad pacjentami. Takie zapotrzebowania zgłosiliśmy do rządu. Sami również kupujemy sprzęt na rynku” - zadeklarował.

Szpital MSWiA na Wołoskiej został przeznaczony w całości dla chorujących na koronawirusa. Szpitale miejskie przejmują pacjentów ze szpitala na Wołoskiej. Siedem z dziesięciu szpitali jest wyznaczonych ewentualnie później do oznaczenia.

Szpitale, które będą odpowiadały za opiekę nad pacjentami chorymi na koronawirusa to szpitale zakaźne, które w Warszawie nie są w gestii miasta. Jeden szpital, który został wyznaczony do opieki to szpital ministerialny, z którego miasto przejęło część pacjentów.