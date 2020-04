Trzaskowski o pakietach pomocowych w ramach #WarszawaWspiera

Prezydent Warszawy podczas środowej konferencji opowiedział o nowych pakietach pomocowych oraz działaniach stolicy w związku z epidemią koronawirusa. Po raz kolejny zaapelował również o bezpieczeństwo i odpowiedzialność. „Na chwilę zapomnijmy o polityce"- powiedział Trzaskowski.

- Służba zdrowia jest dla nas najważniejsza. 10 szpitali w Warszawie to są szpitale miejskie. My robimy wszystko, żeby te szpitale zabezpieczyć. Żaden z nich nie został wyznaczony przez rząd do opieki nad chorymi na koronawirusa, ponieważ to są szpitale zakaźne, tj. szpital na ulicy Wołoskiej. Szpitale miejskie zajmują się wszystkimi innymi Warszawiakami, którzy chorzy na koronawirusa nie są. Zdarzają się incydenty kiedy chorzy się w tych szpitalach pojawiają- powiedział prezydent podczas konferencji.

Trzaskowski zaapelował, aby ze służby zdrowia korzystali tylko ci, którzy absolutnie muszą. Prezydent przypominał również o zapewnieniu jak największego dystansu, zakładaniu masek i rękawiczek po to, by personel medyczny mógł czuć się bezpieczny. Bez tego mogą pojawić się poważne problemy. Zapewnił również, że w tej kwestii władze zrobiły wszystko, co mogły. Zakupiony został dodatkowy sprzęt, 140 tysięcy maseczek, 170 tysięcy fartuchów ochronnych, 40 tysięcy rękawic i ponad 60 tysięcy litrów płynów dezynfekujących.

- Mamy nadzieję, że nasze zamówienia dotyczące sprzętu wkrótce trafią do warszawskich szpitali- powiedział.

Przypomniał również, że personel medyczny został zwolniony z opłat parkingowych. Wczoraj podjęta została decyzja o znalezieniu dla nich miejsca w jednoosobowych pokojach w bursach i akademikach, które w tej chwili nie są użytkowane. Przyszykowane są również miejsca, w których lekarze czy pielęgniarki, którzy nie chcą wracać do domów, aby uniknąć przenoszenia zakażenia, będą mogli przenocować. Nieustannie zwracają się również do rządu, aby testów było znacznie więcej.

Koronawirus. Warszawa wspiera przedsiębiorców

-Chcemy pomóc przedsiębiorcom i robimy to. Stworzyliśmy możliwość obniżania czynszu, rozkładania na raty wszelkich innych opłat, czy zwrotu kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem ogródków zewnętrznych, z których teraz po prostu nikt nie korzysta. Przez cały czas opracowujemy plany mimo trudnej sytuacji miasta- powiedział prezydent.

Warszawscy restauratorzy sami zbudowali platformę do zamówień online #WspieramGastro. Trzaskowski zachęca, aby zamawiać posiłki bezpośrednio z lokali, pomagając tym samym lokalnej branży. Na platformie www.wspieramgastro.warszawa.pl/ każdy restaurator może stworzyć swoje menu i sklep online- oparty na wspólnej domenie.

Wielaknoc 2020. Warszawa przygotowuje się do rozdawania paczek

Trzaskowski podczas konferencji wspominał, że stolica przygotowała się do rozdawania paczek świątecznych.

- Dla 1700 osób przygotowaliśmy paczki żywnościowe po to, żeby oni również mieli co położyć na świątecznym stole. W tym miejscu chciałbym zachęcić do wsparcia wszystkich akcji, w których wolontariusze biorą udział. Pomagajmy sobie nawzajem, bądźmy solidarni. W dalszym ciągu kontynuujemy też pomoc dla bezdomnych niepełnosprawnych, a także naszych Powstańców- dodał.

Dodajmy, że w razie jakichkolwiek pytań, czy wniosków w dalszym ciągu dzwonić możemy pod numer 19115, który do dyz pozycji mieszkańców jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu ( Miejskie Centrum Kontaktu Urzędu m.st. Warszawy). Na koniec wspomniał, aby tegoroczne święta spędzić z osobami, z którymi mieszkamy. Z rodziną kontaktujmy się za pomocą internetu czy telefonów. To idealny moment, aby nadrobić kontakt.

