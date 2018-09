Trzaskowski o prawach kobiet. "Podpiszę Europejską Kartę Równości Kobiet"

Kandydat Koalicji Obywatelskiej wziął udział w konwencji "Kobiety Koalicji Obywatelskiej". Zadeklarował, że jeżeli zostanie prezydentem, podpisze Europejską kartę równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym.

Rafał Trzaskowski w niedzielę podczas konwencji tłumaczył, że walka o prawa kobiet to jest walka o prawa nas wszystkich. - Jeżeli mówimy o równouprawnieniu, jeśli mówimy o darmowych żłobkach dla każdego warszawiaka, jeżeli mówimy o in vitro, to nie dotyczy to tylko i wyłącznie kobiet. To dotyczy nas wszystkich - przekonywał.