Trzaskowski: opłaty parkingowe zachowane, możliwy weekendowy rozkład komunikacji

Odnosząc się do pakietu pomocy przedsiębiorcom przygotowanego przez rząd wyraził nadzieję, że to „nie będzie pakiet, gdzie większość obciążeń będzie się próbowało zepchnąć na barki samorządów, przez likwidacje tych podatków, dzięki którym samorządy mają zapewnione wpływy do swoich budżetów”. Dodał, że ma nadzieję, że będzie to pakiet bardzo ambitny.