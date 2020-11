Trzaskowski: PKiN podświetlony na niebiesko, aby podkreślić związek z UE

Trzaskowski we wpisie opublikowanym na Facebooku zaznaczył, że "16 lat naszego członkostwa w Unii Europejskiej to historia wielkiego sukcesu naszego i naszych partnerów".

- 16 lat pracy i wysiłków wielu ludzi, którzy swoim zaangażowaniem i doświadczeniem przyczynili się do tak szybkiego rozwoju naszego kraju w ciągu tych kilkunastu lat. I w końcu 16 lat ogromnej szansy dla wszystkich mieszkańców miast, miasteczek i wsi. Szansy na cywilizacyjny skok do przodu – czytamy we wpisie.