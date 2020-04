Trzaskowski: rząd nie konsultuje z nami najważniejszych decyzji

Koronawirus. Warszawa. Prośba o pomoc

- Nie otrzymaliśmy tego typu zalecenia od strony rządowej, bo to rząd odpowiada za tego typu decyzje. My jesteśmy w pogotowiu. Jeżeli się okaże, że jest potrzeba, aby jeden ze szpitali warszawskich przeistoczył się w szpital jednoimienny będziemy wraz z rządem taką placówkę przygotowywać - mówił prezydent.

- Tutaj też nie dostajemy wystarczającej informacji, na ile szpital na Wołoskiej jest wypełniony, jak rząd ocenia kwestie związane z zarażeniami (…). My jesteśmy absolutnie gotowi do współpracy z rządem, tylko brakuje informacji i konsultacji co do podejmowania decyzji – powiedział Trzaskowski.