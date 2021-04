Trzaskowski: w połowie maja otworzymy cztery punkty masowych szczepień

Jak podkreślił Trzaskowski na konferencji prasowej, "najlepszym sposobem na opanowanie epidemii jest przyspieszenie szczepień". Zaznaczył, że władze Warszawy są do tego gotowe już od wielu tygodni.

- Ponad miesiąc temu rządzący zwrócili się do samorządów o pomoc, o to, żeby byli gotowi, aby zorganizować jak najwięcej masowych punktów szczepień. My przygotowaliśmy taki program "Warszawa szczepi". Byliśmy gotowi otworzyć 13 punktów i szczepić nawet 80 tys. osób tygodniowo. Niestety dowiedzieliśmy się z konferencji pana premiera, że ten program będzie opóźniony. Dowiedzieliśmy się, że 19 kwietnia – a szykowaliśmy się na 19 kwietnia - że tylko jeden punkt będzie otwarty - mówił Trzaskowski.