Trzaskowski: wszystkie najważniejsze funkcje miasta będą wykonywane

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przekazał informacje na temat funkcjonowania miasta w sytuacji zagrożenia koronawirusem. Nie będzie ograniczeń ruchu w Warszawie. - Wszystkie najważniejsze funkcje miasta będą wykonywane – zapewnił.

Trzaskowski zwrócił się do warszawiaków w piątek wieczorem na Facebooku. Podkreślił, że najważniejsze jest dokładne wsłuchiwanie się we wszystkie komunikaty rządu i samorządowców. Poprosił przy tym, aby nie reagować na fake newsy i doniesienia, które nie maja nic wspólnego z rzeczywistością.

Nie będzie ograniczeń w ruchu

Edukacja przez zdalne nauczanie

- Szkoły będą zamknięte od poniedziałku. Nauczyciele będą pracowali z domu. W tej chwili dokładnie ustalamy na jakich zasadach. Dyrektorzy podejmą decyzję, kto koniecznie musi zostać w szkole. W Warszawie opracowywane są konkretne programy i plany edukacji przez zdalne nauczanie. Będziemy państwa dokładnie informowali o tym, co jest możliwe i w jaki sposób chcemy to robić. Chcemy, żeby uczniowie wykorzystali ten czas w szkołach - mówił prezydent.

Niektórzy urzędnicy zostaną w domu

Od poniedziałku wprowadzone zostaną dokładne zasady funkcjonowania urzędów. Będą rozdzielone funkcje urzędów, które są absolutnie koniecznie, jak np. wydawanie dowodów osobistych, kwestie dotyczące pracy urzędów stanu cywilnego i kwestie, które nie są konieczne, np. wydawanie pozwoleń na alkohol. Tam, gdzie to możliwe urzędnicy przejdą na tryb pracy w domu.

Pomoc seniorom

Dzieci powinny pozostać w domu i nie spotykać się w dużych grupach. Można iść na spacer, ale lepiej nie organizować spotkania na kilkanaście osób. - To jest czas ograniczania spotkań. To nie są ferie, tylko czas pewnej izolacji - wskazał.

Szpitale czekają na sprzęt

Miasto zgłosiło do rządu zapotrzebowanie na środki higieny. Sytuacja w warszawskich szpitalach jest monitorowana. Warszawa czeka na większe ilości sprzętu, które trafią do szpitali ze strony rządu.

Do tej pory w Polsce stwierdzono 68. przypadków koronawirusa, dwie osoby zmarły. Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, druga ofiara to 73-letni mężczyzna, który w stanie ciężkim przebywał we wrocławskim szpitalu. W Warszawie zarażonych jest 11 osób.