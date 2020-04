Trzaskowski: zakupiliśmy 30 łóżek i respiratory stacjonarne

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że do szpitali został zakupiony nowy sprzęt. Jest to m.in. 30 łóżek za 7 mln zł. Trzaskowski odniósł się też do rozbieżności w liczbie zgonów z powodu koronawirusa w Warszawie.

Rafał Trzaskowski poinformował o zakupie nowego sprzętu do szpitali. (PAP)