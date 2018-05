TVP nie pokaże spotu PO. Nawet za pieniądze

Cenzura polityczna - tak decyzję TVP komentują politycy Platformy Obywatelskiej. Spot będący zaproszeniem na organizowany przez partię "Marsz Wolności" nie zostanie wyemitowany w Telewizji Publicznej.

- To nie jest spot wyborczy, tu nie ma żadnych kandydatów na prezydentów, na burmistrzów, radnych sejmiku. To zaproszenie na marsz, aktywność publiczna partii politycznych - mówił o 36-sekundowym filmie rzecznik PO Jan Grabiec. Jak przekonuje, TVP powinna informować o tego rodzaju aktywności partii politycznych, również opozycyjnych, bezpłatnie w czasie antenowym. - Ale wiemy, że TVP nie zamieszcza informacji dotyczących aktywności partii opozycyjnych, chyba że wyłącznie zmanipulowane, sfabrykowane - zaznaczał.

Jak wyjaśniał Grabiec na konferencji prasowej, PO zdecydowała się na zapłacenie za spot tak, jakby był spotem reklamowym. TVP mogłoby, zgodnie z przesłankami wynikających z kodeksu etyki, odmówić emisji. Decyzji o niewyemitowaniu spotu jednak w żaden sposób nie motywuje. - Mamy do czynienia z telewizją, która bankrutuje, przynosi straty w ostatnich dwóch latach, której spadają wpływy z reklam. W związku z tym odmowa publikacji odpłatnej reklamy, nie naruszająca żadnych standardów etycznych, jest czymś absurdalnym - ocenia Grabiec.

50 tysięcy osób - na tyle Platforma Obywatelska szacuje maksymalną frekwencję sobotniego marszu. Ma to pokazać mobilizację opozycji. Taka liczba została wpisana do zgłoszenia całego wydarzenia 12 maja, którego organizatorem jest PO. Według źródeł "Rzeczpospolitej" z całego kraju może zostać ściągniętych do 10 tysięcy osób.