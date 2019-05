"Tylko nie mów nikomu". Policja zablokowała projekcję filmu Sekielskiego. Wiosna żąda wyjaśnień

Do pokazu dokumentu Tomasza Sekielskiego "Tylko nie mów nikomu" na Katedrze Polowej Wojska Polskiego nie doszło z powodu policji, która zarekwirowała rzutnik. Partia Roberta Biedronia domaga się wyjaśnień, kto stał za tą decyzją.

Na razie lider partii domaga się tłumaczenia. - Żądamy wyjaśnień, kto podjął decyzję i na jakiej podstawie, żeby uniemożliwić projekcję tego filmu. Czy zamieszani są w to biskupi, czy kuria warszawsko-praska. Wiemy, że policja stwierdziła, że była próba wyświetlenia filmu, a nie wyświetlenie filmu. Ostatecznie do tego nie doszło - powiedział Biedroń na briefingu, cytowany przez 300polityka.pl.

Szef Wiosny zwrócił się też z apelem do Jarosława Kaczyńskiego. - Panie prezesie, chcielibyśmy się dowiedzieć, jak to jest, że za rządów PiS policja nie puka o 5, 6, 7 rano do sprawców przestępstw pedofilii, a macie ich podanych na tacy z imienia i nazwiska. Państwo polskie nie funkcjonuje. Czy kurie biskupie są terytoriami wyłączonymi z polskiej jurysdykcji? - pytał.