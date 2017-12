Tym oddychają nasze dzieci. Sprawdziliśmy stan powietrza w jednym z warszawskich przedszkoli

Smog zaatakował Warszawę i jej mieszkańców - również tych najmłodszych. Sprawdziliśmy stan powietrza w pobliżu jednego ze stołecznych przedszkoli. Normy zostały przekroczone ponad dwukrotnie.

Z racji tego, że dzieci wdychają więcej powietrza w przeliczeniu na masę ciała niż dorośli to przyjmują do swojego organizmu więcej zanieczyszczeń. Co więcej, dzieci oddychają też częściej przez usta niż przez nos, przez co filtracja powietrza jest gorsza.