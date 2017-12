Ujawniamy zapiski z notatników warszawskich prostytutek: setki adresów i telefonów

W redakcji WP mamy aż trzy notesy adresowe w solidnych okładkach. Znajdujące się na marginesach zakładki z literami alfabetu w większości już wytarły się lub odpadły od częstego kartkowania. W środku odręczne, skrupulatne zapiski prostytutek. Na oko pięć charakterów pisma. Setki adresów klientów: prywatne mieszkania, hotele, ale też firmy i instytucje. Przy każdym telefon, a przy wielu ostrzegawcze komentarze.

"Miny" czyli trefnisie

Przejdźmy jednak do sedna, a więc treści tajemniczych notatek. Pierwszy zeszyt, ten z pomarańczową okładką, zaczyna się od spisu "min". "Miny" to trefni klienci. Na przykład ten z Czerniakowskiej uważał, że można zamówić dziewczynę, a potem nie zapłacić jej za seks. Inni z Dantego i Broniewskiego zamawiali prostytutki, a potem nie otwierali im drzwi. Kolejny, z Zaokopowej, nie tylko nie wpuszczał do mieszkania, ale wyłączał też telefon, więc wkurzone dziewczyny nie mogły mu nawet w słuchawkę wywrzeszczeć pretensji. Za stracony czas i pieniądze na taksówkę, za złość alfonsa, który musiały znosić. Na Brzeską to już w ogóle lepiej było nie jeździć. "Melina kompletna". Najgorzej było jednak na ulicy Kaprys. "Trzech typów za jedne pieniądze" napisała jedna z dziewczyn.