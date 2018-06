Ukradli właz, a Warszawa stoi. Gigantyczny korek z powodu... otwartej studzienki

Na kierowców jadących środowym porankiem Aleją Prymasa Tysiąclecia czekały duże utrudnienia w ruchu. Jeden z pasów był zablokowany. Korek ciągnął się od Żoliborza.

Ta trudna dla jadących w kierunku Dworca Zachodniego sytuacja trwała od północy z wtorku na środę. Jak podaje TVN Warszawa zablokowany był pas na DK7, gdzie policja zabezpieczała otwarty wlot do studzienki kanalizacyjnej. Radiowóz stał tuż przy wjeździe na wiadukt nad ulicą Wolską.

Dlaczego naprawienie uszkodzenia jezdni trwało tak długo? Oficer prasowy wolskiej policji broni swoich kolegów - Informację o braku włazu studzienki dostaliśmy od jednego z kierowców po północy. Niezwłocznie zgłosiliśmy to do Dyżurnego Technicznego Miasta. Zgłoszenie ponowiliśmy ok. 3 nad ranem - przekazała w rozmowie z WawaLove podkom. Marta Sulowska.