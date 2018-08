Uroczystości z okazji święta Wojska Polskiego. Spore utrudnienia ruchu drogowego

15 sierpnia w Warszawie odbędą się uroczystości z okazji święta Wojska Polskiego. Utrudnienia w ruchu dotyczyć będą zarówno kierowców jak i pieszych.

Defilada pojazdów wojskowych na ulicach stolicy (PAP)

Tegoroczna defilada z okazji święta Wojska Polskiego upamiętni stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym roku zmieni swoją trasę i 15 sierpnia przejdzie Wisłostradą. Przejście pododdziałów pieszych i konnych oraz przejazd pojazdów wojskowych rozpocznie się w środę o godz. 13.00, jednak wyłączenia ruchu nastąpią już w przeddzień uroczystości. Wisłostrada zostanie zamknięta na odcinku od mostu gen. S. Grota-Roweckiego do mostu Łazienkowskiego, wraz z kilkunastoma ulicami poprzecznymi, łączącymi się za arterią.

Zamknięta Wisłostrada oraz ulice poprzeczne

Od wtorku 14 sierpnia od godz. 23.00 do środy, 15 sierpnia do godz. 17.00 zamknięte dla ruchu (w obydwu kierunkach) będą ulice:

• Wisłostrada (ulice Wybrzeże Gdyńskie, Wybrzeże Gdańskie, Wybrzeże Kościuszkowskie, Wioślarska i Solec), od mostu gen. S. Grota-Roweckiego, do ul. Łazienkowskiej (wraz z zakazem zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela; jadący od Łomianek będą musieli skręcić na Trasę AK lub na most gen. S. Grota-Roweckiego; nie będzie możliwości zjazdu z trasy i mostu w kierunku centrum; nie będzie można zjechać na Wisłostradę z mostów Śląsko-Dąbrowskiego, Józefa Poniatowskiego i Łazienkowskiego oraz Trasy Łazienkowskiej; z ul. Czerniakowskiej będzie można pojechać tylko na Trasę Łazienkowską w stronę centrum lub na most),

• Z. Krasińskiego, od ul. S. Czarnieckiego, do Wisłostrady (z ul. Gwiaździstej będzie można pojechać tylko w kierunku pl. T.W. Wilsona; zamknięte będą także przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe na węźle ul. Z. Krasińskiego z Wisłostradą),

• R. Krajewskiego, od ul. Zakroczymskiej, do Wisłostrady (wraz z zakazem zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela),

• Wenedów, od ul. Zakroczymskiej, do Wisłostrady (wraz z zakazem zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela; zamknięte także przejście dla pieszych i przejazdy rowerowe przez Wisłostradę na wysokości ul. Wenedów),

• R. Sanguszki, od ul. Zakroczymskiej, do Wisłostrady (wraz z zakazem zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela),

• Boleść, od ul. Bugaj, do Wisłostrady (wraz z zakazem zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela),

• Mostowa, od ul. Bugaj, do ul. Freta (wraz z zakazem zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela),

• Wodna i P.A. Steinkellera,

• Grodzka, od Al. "Solidarności", do Wisłostrady (zamknięty będzie także parking pod mostem pomiędzy ulicami Grodzką i Nowy Zjazd),

• Nowy Zjazd, od al. „Solidarności”, do Wisłostrady,

• Karowa, od ul. Browarnej, do Wisłostrady (wraz z zakazem zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela),

• Lipowa, od ul. Browarnej, do ul. Wybrzeże Kościuszkowskie (wraz z zakazem zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela),

• Dobra, od ul. Karowej, do ul. Lipowej (wraz z zakazem zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela),

• Wybrzeże Kościuszkowskie pomiędzy tunelem Wisłostrady, a ul. S. Jaracza (wraz z zakazem zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela),

• Ludna, od ul. Solec, do Wisłostrady,

• Wilanowska, od ul. Czerniakowskiej, do Wisłostrady,

• Górnośląska, od ul. Czerniakowskiej, do Wisłostrady,

• Czerniakowska (tylko jezdnia w kierunku Wilanowa), od ul. Łazienkowskiej, do ul. J. Gagarina (zamknięte wloty ulic Łazienkowskiej, Szwoleżerów, 29 Listopada, T. Suligowskiego, Nowosieleckiej i T. Hołówki oraz przejście dla pieszych przez Wisłostradę na wysokości ul. Łazienkowskiej).

W związku z ustawieniem trybuny od niedzieli, 12 sierpnia od godz. 9.00 do czwartku, 16 sierpnia do godz. 6.00, zamknięty dla ruchu będzie prawy pas jezdni Wisłostrady w kierunku Wilanowa na odcinku od ul. R. Sanguszki do ul. Boleść. Zamknięte będą także chodnik i droga dla rowerów po stronie Multimedialnego Parku Fontann. Dodatkowo, w godz. 22-6, wyłączony z ruchu będzie lewy pas jezdni Wisłostrady w kierunku Bielan pomiędzy mostem Śląsko-Dąbrowskim a mostem Gdańskim.

W czasie uroczystości wozy transmisyjne będą ustawione po wschodniej stronie Wisłostrady. Z tego powodu, zostaną zamknięte chodnik i droga dla rowerów, pomiędzy ulicami R. Sanguszki i Wenedów. Piesi i rowerzyści będą kierowani na bulwary nad Wisłą.

Zamknięcie mostów

W środę 15 sierpnia organizacja święta wymusi również czasowe zamknięcia mostów. Utrudnienia wystąpią również dla pieszych i rowerzystów:

• w godz. 8.00 – 15.00 zamknięty dla pieszych i rowerzystów będzie dolny poziom mostu Gdańskiego,

• w godz. 11.00 – 15.00 zamknięty dla pieszych most Śląsko-Dąbrowski,

• w godz. 13.20 – 14.00 całkowicie wstrzymany ruch na mostach: Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim,

• w godz. 15.00 – 16.00 możliwe zamknięcie dla pieszych i rowerzystów mostu Świętokrzyskiego i ul. Wybrzeże Szczecińskie od mostu do ul. R. Siwca,

• w godz. 15.00 – 16.00 zamknięty dla pieszych most Józefa Poniatowskiego.

W trakcie trwania uroczystości policja i służby państwowe mogą operacyjnie zdecydować o wyłączeniu z ruchu także innych ulic.

Utrudnienia komunikacji miejskiej

W dniu 15 sierpnia, zostaną zmienione trasy linii autobusowych o numerach: 100, 102, 105, 107, 108, 111, 114, 118, 125, 127, 141, 146, 147, 159, 160, 162, 166, 167, 171, 185, 187, 190, 202, 227, 385, 500, 527, N16, N33, N66, N83. Szczegóły zmian: www.ztm.waw.pl.

Ruch tramwajów na moście Gdańskim będzie odbywał się bez zmian. W związku z wyłączeniem ruchu pieszego, zawieszone zostanie funkcjonowanie przystanków tramwajowych „Most Gdański” i „Wybrzeże Helskie”.

Dodatkowo w godz. 11.30 – 17.00, zostanie uruchomiona linia tramwajowa 71 na trasie: Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – św. J. Odrowąża – 11 Listopada – Targowa – al. „Solidarności” – Wolska – Cm.Wolski.

