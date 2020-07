Ursynów. Pozwolenie na budowę ul. Ciszewskiego na nowym odcinku

Inwestycja przebiegnie przez tereny Ursynowa i Wilanowa, łącząc je i poprawiając komunikację w tym rejonie Warszawy. Planowana droga będzie stanowiła kontynuację istniejącej ul. Ciszewskiego. Długość odcinka przeznaczonego do budowy to ok. 1,4 km. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.