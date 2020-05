Uruchomione rondo na skrzyżowaniu ul. Płaskowickiej i Stryjeńskich

Warszawa. Trwa budowa obwodnicy

Budowa została podzielona na trzy zadania. Zadanie "A" od węzła "Puławska" do węzła "Przyczółkowa" o długości ok. 4,6 km, "B" od węzła "Przyczółkowa" do węzła "Wał Miedzeszyński" o długości ok. 6,5 km i "C" od węzła "Wał Miedzeszyński" do węzła "Lubelska" o długości ok. 7,5 km. Planowany termin zakończenia inwestycji to trzeci kwartał 2020 r.