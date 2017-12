"Uwaga, wariat!" Szalona jazda wielkiego volvo po chodnikach Warszawy

No ewidentnie jeździ po chodniku. Co za.. na pewno go wysoko rozliczyli. Widać, że jest patrol drogowej. Sprawdzę, ile dostał. Przynajmniej dwa paragrafy tu widzę. W tym zagrożenie dla ruchu pieszego - wyjaśnia o2.pl oficer prasowy komendanta rejonowego policji Warszawa I, asp. sztab. Robert Koniuszy.